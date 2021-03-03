Заболеваемость коронавирусом в России снижается, а смертность растет

За прошедшие сутки в России выявили 10 535 инфицированных коронавирусом в 84 регионах, у 1316 (12,5%) из них не было симптомов болезни. Общее количество случаев Covid-19 в стране с начала пандемии достигло 4 278 750. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Средний суточный прирост остается на уровне 0,25%. Ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировали на Чукотке. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Туве (+0,03) и Магаданской области (0,04%).

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+1284), Санкт-Петербурге (+962), Московской (+691), Нижегородской (+388) и Воронежской (+286) областях.

За последние 24 часа в России умерли 452 пациента с коронавирусом. Наибольшее количество новых смертей в Москве – 46, Санкт-Петербурге – 39, а также в Подмосковье – 33. За все время эпидемии от последствий Covid-19 в стране умерли 87 348 человек.

При этом за вчерашний день выздоровели 15 694 человека, а с начала пандемии – 3 853 734.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 285 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 549 844 человека.

В мире число случаев Covid-19, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 114,7 млн. Наибольшее число инфицированных проживают в США – 28,71 млн. Затем идут Индия (11,13 млн) и Бразилия (10,64 млн). За все время с начала вспышки коронавирус стал причиной смерти свыше 2,54 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.03.21

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