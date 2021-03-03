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Среда, 3 марта 2021, 16:09 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Каждый восьмой полицейский в России переболел коронавирусом

В России каждый восьмой сотрудник полиции переболел коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой», – заявил Колокольцев в ходе расширенной коллегии МВД.

По последним данным, всего с начала вспышки в России выявили более 4,2 млн случаев Covid-19. Коронавирус стал причиной смерти более 87 тысяч человек. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются около 550 тысяч больных ковидом.

Москва, Зоя Осколкова

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,