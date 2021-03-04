Ученые заявили о риске развития хронической формы Covid-19

Люди с сильно ослабленным иммунитетом могут в течение долгого времени не выздоравливать от коронавирусной инфекции нового типа, из-за чего вирус в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител. Об этом заявили ученые из Университета Южной Калифорнии, сообщает портал medRxiv.

Специалисты изучили состояние трех пациентов, страдающих лейкемией, которые заразились Covid-19: мальчика и девочки младше пяти лет, а также молодого человека чуть старше 20 лет. Ученые выяснили, что вирус в их организмах сохранял жизнеспособность более 162 дней с момента инфицирования. «Наши результаты показывают накопление мутаций, некоторые из которых могут вызвать ускользание иммунной системы», – отмечается в исследовании.

Ученые призвали переосмыслить подходы в лечении людей с ослабленной иммунной системой и по возможности усилить контроль за мутациями вируса в организме таких пациентов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.03.21

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