За сутки в России выявили более 11 тысяч заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 385 заболевших коронавирусом в 85 регионах, у 1409 (12,4%) из них не было клинических проявлений. Общее количество случаев Covid-19 в стране с начала пандемии достигло 4 290 135. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Средний суточный прирост вырос до 0,27%. Минимальные показатели зафиксированы в Туве (+0,03%), Магаданской области (0,06%) и ЕАО (0,07%).

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+2150), Санкт-Петербурге (+986), Московской (+693), Нижегородской (+385) и Воронежской (+283) областях.

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России скончались 475 пациентов. Наибольшее количество новых смертей в Москве – 51, Санкт-Петербурге – 48, а также в Подмосковье – 29. За все время эпидемии от последствий Covid-19 в стране умерли 87 823 человека.

При этом за вчерашний день выздоровели 16 123 человека, а с начала пандемии – 3 869 857.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 343 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545 920 человек.

В мире число случаев Covid-19, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 115 млн. Наибольшее число инфицированных проживают в США – 28,76 млн. Затем по числу заражений лидируют Индия (11,15 млн) и Бразилия (10,71 млн). За все время с начала вспышки коронавирус стал причиной смерти свыше 2,56 млн человек.

По числу людей, поставивших прививку от коронавируса, Россия находится на десятом месте в мире. В РФ вакцину от Covid-19 получили 5,2 млн человек. В тройку лидеров по числу вакцинированных входят США (78,6 млн), Китай (52,5 млн) и Великобритания (21,3 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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