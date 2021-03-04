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Четверг, 4 марта 2021, 15:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В Минздраве допустили рост детской смертности на фоне Covid-19

В России может увеличиться детская смертность в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в рамках научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии Covid-19» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью. Но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда детская смертность увеличится», – приводит ее слова РИА «Новости». Специалист отметила, что рост детской смертности будет зависеть от выполнения социальных и плановых медицинских программ.

Москва, Иван Гридин

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