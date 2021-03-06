За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 11 022 случая заражения новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе, из их числа у 1 290 человек (11,7%) заболевание протекает без клинических проявлений. В целом, с начала вспышки в РФ зарегистрирован 4 312 181 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, а суточный прирост составил 0,26%.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+1820), Санкт-Петербурге (+975), Подмосковье (+746), Нижегородской (+386) и Воронежской (+275) областях. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Тыве – 0,04%.

За день в России выписано по выздоровлению 15 027 человек, а за все время с начала вспышки заболеваемости коронавирусом – 3 900 348 пациентов. За последние сутки от Covid-19 и вызванных этой инфекцией осложнений в РФ скончался 441 человек, а за все время – 88 726 пациентов.

Больше всего умерших за последний день насчитали в Москве (50), Санкт-Петербурге (39) и в Московской области (35).

По факту, заболеваемость Covid-19 в России вновь идет на спад.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.21

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