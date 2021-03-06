российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 6 марта 2021, 12:01 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость Covid-19 в России вновь идет на спад

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 11 022 случая заражения новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе, из их числа у 1 290 человек (11,7%) заболевание протекает без клинических проявлений. В целом, с начала вспышки в РФ зарегистрирован 4 312 181 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, а суточный прирост составил 0,26%.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+1820), Санкт-Петербурге (+975), Подмосковье (+746), Нижегородской (+386) и Воронежской (+275) областях. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Тыве – 0,04%.

Заболеваемость Covid-19 в России вновь идет на спад

За день в России выписано по выздоровлению 15 027 человек, а за все время с начала вспышки заболеваемости коронавирусом – 3 900 348 пациентов. За последние сутки от Covid-19 и вызванных этой инфекцией осложнений в РФ скончался 441 человек, а за все время – 88 726 пациентов.

Больше всего умерших за последний день насчитали в Москве (50), Санкт-Петербурге (39) и в Московской области (35).

По факту, заболеваемость Covid-19 в России вновь идет на спад.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.21

Число новых случаев Covid-19 на Среднем Урале держится на уровне меньше 200 в сутки. / Венгрия приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за технических сбоев. / Праздник 8 марта: Собянин разрешил пенсионерам выходить из дома. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Венгрия приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за технических сбоев

В Камбодже за умышленное заражение коронавирусом будут лишать свободы

Италия отказалась поставлять вакцину от коронавируса AstraZeneca в Австралию

В Минздраве допустили рост детской смертности на фоне Covid-19

В Испании полицейские и учителя массово уходят на больничный после прививки от коронавируса

За сутки в России выявили более 11 тысяч заболевших коронавирусом

Ученые заявили о риске развития хронической формы Covid-19

Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована еще в трех странах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Кавказ, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,