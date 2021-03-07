Медики допустили рост заболеваемости Covid-19 в России в апреле

В середине весны уровень заболеваемости коронавирусом в России может резко вырасти. Об этом заявили опрошенные РИА «Новости» инфекционисты. Главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с агентством заявил, что в середине весны в России произойдет повышение уровня заболеваемости. «Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – сказал он.

Специалист считает, что во время первой волны коронавирусной пандемии многие кто перенес заболевание в легкой и бессимптомной форме, не обращались к медикам из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому статистика по переболевшим за прошлый год может быть неточной.

С мнением Тимакова согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Однако он выразил надежду, что к маю уровень заболеваемость снизится, так как ежедневно увеличивается число тех, кто прививается от коронавируса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.21

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