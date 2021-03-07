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Воскресенье, 7 марта 2021, 13:35 мск

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Заболеваемость Covid-19 в РФ третий день идет на снижение

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 10 595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе, из их числа 1 228 человек (11,6%) болеют без клинических проявлений. Таким образом нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 4 322 776 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, а суточный прирост составил 0,25%.

Заболеваемость Covid-19 в РФ третий день идет на снижение

Больше всего заболевших Covid-19 за день выявили в Москве (+15534), Санкт-Петербурге (+968), Подмосковье (+773), Нижегородской (+383) и Ростовской (+272) областях. Наименьший суточный прирост заболевших зафиксирован в Тыве – 0,04%.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 576 человек, переболевших Covid-19, а за весь период с начала вспышки – 3 911 924. За последние сутки от коронавируса и вызванных им осложнений в России скончалось 368 пациентов, а за все время – 89 094 человека. За день больше всего смертей от Covid-19 выявлено в Москве (47), Санкт-Петербурге (37) и Московской области (28).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.21

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