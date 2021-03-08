В России продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

За прошедший день в России лабораторно подтвердили 10 253 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением Covid-19 из их числа у 1 269 человек (12,4%) заболевание протекает без клинических проявлений. Таким образом в России с начала вспышки нарастающим итогом зарегистрировано 4 333 029 случаев заражения коронавирусом, а суточный прирост составил 0,24%.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (+1421), Санкт-Петербурге (+956), Подмосковье (+746), Нижегородской (+382) и Ростовской (+268) областях. Ни одного заболевшего Covid-19 не обнаружили в Ненецком автономный округе и на Чукотке.

За сутки в России выписано по выздоровлению 10 322 человека, а за весь период с начала вспышки – 3 922 246. За день в стране подтверждено 379 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений, а за все время 89 473. Больше всего умерших в Москве (53), Санкт-Петербурге (43), Московской области (29).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 520 783 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.03.21

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