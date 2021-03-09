Президент Итало-российской торговой палаты высказался о вакцине «Спутник V»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» является идеальным примером, как можно хорошо действовать, как можно хорошо развиваться. Такое мнение в интервью RT озвучил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. Он также рассказал о производстве препарата в Италии.

«Я особенно рад, что всё-таки Италия стала первой в Европе в этом направлении. Это будет не только возможность дальнейшего развития «Спутника V» в Европе – это также конкретный пример развития итальянско-российского бизнеса, в том числе в сложные времена. Я считаю, что «Спутник» является идеальным примером, как можно хорошо действовать, как можно хорошо развиваться. Новая логика Made in Russia», – подчеркнул Винченцо Трани.

По его словам, сейчас итальянцы ждут любой вакцины, особенно той, что более реалистична, «которая имеет более логичное ценообразование, которая имеет более обычные условия по логистике». «Это, конечно, «Спутник V», – заверил президент Итало-российской торговой палаты.

Ранее РФПИ и компания ADIENNE Pharma & Biotech подписали соглашение о начале производства «Спутника V» в Италии. Старт производства запланирован на июль этого года.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 09.03.21

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