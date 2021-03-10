В Литве женщина скончалась после инъекции вакцины Pfizer

В Литве женщина умерла после вакцинации препаратом компании Pfizer. Как передает радио Литвы, жительнице Паневежиса стало плохо сразу после инъекции вакцины. Она сказала врачам, что ей сложно дышать, но медики не сумели спасти женщину.

Врачи при это говорят, что, по всей видимости, она умерла из-за проблем с сердцем, так как у нее был кардиостимулятор. Ранее стало известно о 41 случае смерти в Австрии после вакцинации препаратом Pfizer, но связь с препаратом установлена не была. Позже количество скончавшихся выросло до 43, напоминает RT.

Стоит отметить, что вакцина Pfizer вызывает нарекания и в Японии. Число случаев анафилаксии после вакцинации в этой стране 17 случаев на 100 тысяч населения, это больше, чем в западных странах, констатировал министр по делам административной реформы Таро Коно, отвечающий за вопросы вакцинации.

По данным японского минздрава, аллергическая реакция наступала в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации, передает «Киодо». Во время анафилактического шока у людей наблюдалось учащенное или затрудненное дыхание, отечность век, сыпь, понижение артериального давления.

Вильнюс, Иван Гридин

Вильнюс. Другие новости 10.03.21

Бразилия пережила самый смертоносный день с начала пандемии. / В Крыму за неделю выросла смертность коронавируса. / В Челябинской области от ковида скончались еще 8 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»