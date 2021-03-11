Третий день подряд в России выявляют меньше 10 тысяч заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 9 270 случаев заражения коронавирусом во всех регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Третий день подряд суточный прирост инфицированных остается меньше 10 тысяч. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в России с начала пандемии достигло 4 360 823.

Наибольшая суточная прибавка заболевших зарегистрирована в Москве (+1281), Санкт-Петербурге (+961), Нижегородской (+376), Московской (+358) и Самарской (+250) областях.

Средний суточный прирост в России держится на уровне 0,21%. Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве и на Сахалине – 0,04% и 0,05% соответственно, а также в Магаданской области и Адыгее – 0,06%.

За сутки скончались 459 пациентов с коронавирусом. Наибольшее количество новых летальных исходов зафиксировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (40) и Подмосковье (28). За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 90 734 человека.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 14 006 человек, а с начала пандемии – 3 959 533.

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 114,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 249 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 507 714 человек.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 118 млн, умерли более 2,61 млн человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. Больше всего заболевших в США (29,15 млн), Индии (11,26 млн) и Бразилии (11,2 млн). Россия занимает четвертое место по абсолютному числу заразившихся.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.03.21

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