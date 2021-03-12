Заболеваемость Covid-19 в России подскочила, растет и число смертей

В России за минувшие сутки выявили 9 794 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне специалисты зарегистрировали 9 270 заболевших. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в России с начала пандемии достигло 4 370 617.

Средний суточный прирост в России вырос до 0,22%. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве – 0,04%, а также в Магаданской и Сахалинской областях – 0,06%. Наибольшая суточная прибавка заразившихся зафиксирована в Москве (+1610), Санкт-Петербурге (+957), Московской (+476), Нижегородской (+375) и Самарской (+252) областях.

В то же время число смертей, причиной которых стала новая инфекция, растет. За сутки скончались 486 пациентов с коронавирусом (459 накануне). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве (56), Санкт-Петербурге (46) и Подмосковье (25). За все время пандемии Covid-19 стал причиной смерти 91 220 человек.

За последние 24 часа полностью выздоровели и покинули больницы 13 496 человек, а с начала пандемии – 3 973 029.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 114,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 337 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 506 640 человек.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 118,5 млн, умерли более 2,63 млн человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. Больше всего заболевших в США (29,28 млн), Индии (11,3 млн) и Бразилии (11,27 млн). Россия занимает четвертое место по абсолютному числу заразившихся.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.21

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