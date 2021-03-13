За сутки в России выявили более 9 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 9 908 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 279 (12,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 475 человек, общее число жертв вируса достигло 91 695. В целом за весь период зарегистрировано 4 380 525 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 985 897.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 114,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 382 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 502 082 человека.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.03.21

Сербия объявила локдаун на выходные дни. / Украина впервые обогнала Россию по суточному приросту ковид-заражённых. / Свердловские медики жалуются, что второй месяц не получают «ковидные» выплаты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»