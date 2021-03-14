Вакциной «Спутник V» привились более 7 млн человек

Вакциной от коронавируса «Спутник V» привиты 7 млн человек – речь идет не только о России, но и других странах мира. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», – цитирует «Интерфакс» слова Гинцбурга из эфира YouTube-канала «Соловьев. Live».

В настоящий момент вакцинация в РФ идет препаратом «Спутник V». Вакцина также зарегистрирована уже в 50 странах мира. Предполагается, что к середине марта к вакцинации в РФ подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца – третий российский препарат «КовиВак».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.21

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