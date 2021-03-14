Более 10 тысяч: суточная заболеваемость covid-19 в России снова растет

В России за последние сутки выявлено 10 083 случая COVID-19 в 84 регионах, что стало самым высоким уровнем за последние несколько дней. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве (+1 905 новых случаев), Санкт-Петербурге (+937) и Московской области (+605). Вместе с тем за последние сутки подтверждено 395 летальных исходов с коронавирусом. Лидерами списка стали Москва (55), Санкт-Петербург (37), Воронежская область (22) и Московская область (21).

В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 390 608 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 995 129. При этом общее число летальных случаев за все время достигло 92 090 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 115,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 369 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 500 892 человека.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.21

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