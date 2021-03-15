Больницы Венгрии не справляются с заболеваемостью Covid-19

В Венгрии врачи заявляют, что им приходится выбирать, кто выживет, а кто нет, – отключать одних зараженных коронавирусной инфекцией от систем искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы дать шанс на выживание другим.

На сегодняшний день Венгрия занимает второе место в Европе по темпам вакцинации, но тем не менее число зараженных и умерших от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений продолжает расти, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что система здравоохранения страны не может справиться с с заболеваемостью.

В связи с тяжелым положением дел власти ужесточили карантинные меры: школы и детсады приостановили работу до 7 апреля, непродовольственные магазины – на две недели. Кроме того, принято решение продлить действие комендантского часа, а ношение медицинских масок станет обязательным во всех общественных местах. Также рассматривается вопрос о приостановки работы метрополитена в Будапеште. В Будапеште могут закрыть метро.

Сегодня Венгрия занимает третье место в мире по смертности от коронавируса и четвёртое – по смертности от той же причины на душу населения, отмечает «ИноТВ».

Будапешт, Иван Гридин

Будапешт. Другие новости 15.03.21

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