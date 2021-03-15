российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 марта 2021, 15:35 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад

За минувшие сутки в России подтверждено 9 437 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из их числа 1 077 человек (11,4%) болеют без клинических проявлений. Таким образом нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 400 045 случаев коронавирусной инфекции, а суточный прирост составил 0,21%.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (+1353), Санкт-Петербурге (+933), Подмосковье (+627), Нижегородской (+353) и Ростовской (+248) областях. Ни одного заболевшего за минувший день не выявили в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад

За сутки по выздоровлению в России выписали 8 447 человек, переболевших Covid-19, а за весь период с начала вспышки – 4 003 576 пациентов. За день от коронавируса и вызванных им осложнений в РФ скончалось 404 человека, а за все время – 92 494 пациента. Больше всего смертей зарегистрировано в течение суток в Москве (51), Санкт-Петербурге (45) и Московской области (32).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 497 765 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.21

Больницы Венгрии не справляются с заболеваемостью Covid-19. / Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2%. / Нидерланды приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Итальянские СМИ назвали Сербию «вакцинным раем»

Больницы Венгрии не справляются с заболеваемостью Covid-19

Нидерланды приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

В Москве подсчитали коронавирусных: почти за год заразились миллион жителей столицы

Более 10 тысяч: суточная заболеваемость covid-19 в России снова растет

Вакциной «Спутник V» привились более 7 млн человек

«Будем открыты для всех»: президент Сербии оценил планы ЕС о создании ковид-паспортов

За сутки в России выявили более 9 тысяч случаев заболевания коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Кавказ, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,