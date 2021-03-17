Впервые за пять месяцев в России выявили меньше 9 тысяч заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 8 998 заболевших коронавирусом. В последний раз такой низкий показатель наблюдался в начале второй волны 1 октября (8 945), затем заболеваемость постоянно росла. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 418 436.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19, суточный прирост заболеваемости снизился до 0,2%. Наименьшие показатели наблюдаются в Туве – 0,03%, Магаданской области и Адыгее – по 0,05%.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (+1201), Санкт-Петербурге (+927), Московской (+436), Нижегородской (+352) и Ростовской (+241) областях.

В то же время суточная смертность от коронавируса держится выше отметки в 400 случаев восьмой день подряд. За минувшие сутки скончались 427 пациентов с Covid-19. В числе регионов – лидеров по количеству новых смертей остаются Москва (53), Санкт-Петербург (30) и Подмосковье (29).

10 755 человек покинули больницы за последние 24 часа, всего с начала пандемии выздоровели 4 024 975 пациентов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 116 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 274 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 493 083 человека.

В мире на сегодняшний день выявлено более 120,71 млн инфицированных коронавирусом, скончались свыше 2,67 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Тройку лидеров по заболеваемости возглавляют США (29,54 млн зараженных). На второй месте – Бразилия (11,6 млн), на третьем – Индия (11,4 млн). Россия остается на четвертом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.21

Вакцинировать 1,7 миллиона свердловчан планируют до начала июля. / В Свердловской области пока не выявлено новых штаммов Covid-19. / Роспотребнадзор: после открытия вылетов из Кольцово количество завозных случаев Covid-19 не выросло. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»