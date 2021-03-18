В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Коронавирус нового типа меньше распространяется в теплую погоду, поэтому люди должны и дальше соблюдать рекомендованные ограничения. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является структурой ООН. Впрочем, они допустили оговорку, что научно этот факт пока не доказан. Заявление опубликовано на сайте ООН.

«Вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса», – указал сопредседатель целевой группы профессор Бен Зайчик из Университета Джонса Хопкинса.

По его словам, в 2020 году вспышки заболеваемости коронавирусом наблюдались в теплое время года в солнечных регионах. Однако стоит отметить, что в России, напротив, летом был зафиксирован спад заболеваемости Covid-19. Эксперт допустил, что позже коронавирус станет сезонным заболеванием, которому свойственно проявляться в осенне-зимний период.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 18.03.21

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