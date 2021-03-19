В России спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом весной

Весной в России будет небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для Covid-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», – цитирует инфекциониста РИА «Новости».

При этом специалист допускает, что показатели заболеваемости могут остаться и на нынешнем уровне, если продолжать соблюдать защитные меры. В тоже время наращивание темпов вакцинации позволит снизить число инфицированных к концу весны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что колебания суточного прироста заболевших Covid-19 в течение недели связаны с регистрацией новых случаев, но не с эпидемиологией.

«Безусловно, ситуация эпидемическая стабилизируется, если мы говорим сегодня о Covid-19. Количество заболевших ежедневно снижается. У нас есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Поэтому мы считаем количество заболевших средненедельное», – отметила глава ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.03.21

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