Генпрокуратуру и ФАС просят проверить слишком дешевые маски для медиков

Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку закупок средств индивидуальной защиты для больниц. Производители опасаются, что медучреждения закупили слишком дешевые маски для медиков, работающих в «красных зонах».

Организация объединяет более 500 предприятий, пишет РБК. По словам авторов обращения, в некоторых случаях тендеры на закупки респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 выиграли поставщики несертифицированных изделий. Ранее в ассоциацию обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой о независимой экспертизе.

Специалисты выявили несоответствие респираторов, которые закупили учреждения, заявленным уровням защиты. Так в ассоциации указали, что себестоимость производства масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 начинается от 60 рублей за штуку. При анализе госзакупок выяснилось, что больницы закупают такие респираторы по цене от 4 до 9 рублей за единицу товара.

«Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству. <...> победившие поставщики установили отпускную цену на респираторы класса FFP2 и FFP3 существенно ниже себестоимости изделия», – указывают в ассоциации. В обращении в прокуратуру эксперты указали, что несертифицированные маски несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению Covid-19».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.03.21

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