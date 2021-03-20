В России выявили 9 632 новых случая заражения Covid-19

В России за минувший день выявили 9 632 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Третий день подряд в стране прирост заболевших Covid-19 превышает 9 тысяч человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 447 570.

Наибольшее число новых заражений выявили в Москве (+1728), Санкт-Петербурге (+899), Московской (+651), Нижегородской области (+352) и Ростовской (+2412) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших зарегистрированы в Тыве – 0,01%, на Сахалине – 0,04%, Магаданской области и Еврейской автономной области – по 0,05%. В целом по России этот показатель сохраняется на уровне 0,22%.

За 24 часа в России скончались 392 пациента с ковидом. За весь период пандемии от коронавируса и его последствий умерло 94 659 человек. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (54), Петербурге (36), Московской (23), Воронежской (22) и Ростовской (21) областях.

За минувший день выздоровели 11 279 человек, за весь период пандемии – 4 060 652.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 117 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 370 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 495 158 человек.

В мире количество подтвержденных случаев заражения ковидом превысило 122 млн человек, скончались 2,7 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Топ-3 стран с наибольшим числом заболевших возглавляют США (29,72 млн), далее идут Бразилия (11,87 млн) и Индия (11,55 млн). Россия остается на четвертом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.21

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