В России третий день подряд снижается заболеваемость коронавирусом

В России за минувший день выявили 9 299 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Третий день подряд в стране число заболевших Covid-19 снижается. Общее количество инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 456 869.

Наибольшее число новых заражений выявили в Москве (+1511), Санкт-Петербурге (+881), Московской (+648), Нижегородской области (+346) и Ростовской (+243) областях.

На этот раз ни одного заболевшего не выявили в Тыве. Наименьшие темпы суточного прироста инфицированных зарегистрированы в Магаданской области (0,04%) и на Сахалине (0,05%). В целом по России этот показатель сохраняется на уровне 0,22%.

За 24 часа в России умер 371 пациент с ковидом. За весь период пандемии от коронавируса и его последствий скончались 95 030 человек. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (50), Петербурге (37), Московской (26), Воронежской (21) и Нижегородской (15) областях.

За минувший день выздоровели 8 743 человека, за весь период пандемии – 4 069 395.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено 117,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 484 099 человек.

Россия по-прежнему остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев Covid-19. Лидируют Соединенные штаты, где за весь период пандемии заболели 29,78 млн человек. Затем идут Бразилия (11,95 млн) и Индия (11,59 млн), сообщает Университет Джона Хопкинса. За все время коронавирус стал причиной смерти свыше 2,7 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.21

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