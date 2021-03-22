В России за сутки выявили более 9 тысяч больных коронавирусом

В России за минувший день выявили 9 284 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них у каждого десятого пациента не было симптомов болезни. Общее количество инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 466 153, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве (+1586), Санкт-Петербурге (+865), Московской (+646), Нижегородской области (+339) и Ростовской (+240) областях.

Сразу в двух регионах не обнаружено ни одного заболевшего – на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы суточного прироста инфицированных зарегистрированы в Тыве (0,01%) и на Сахалине (0,03%). В целом по России этот показатель снизился до 0,21%.

За 24 часа в России умер 361 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии от Covid-19 и его последствий скончались 95 391 человек. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (56), Петербурге (35), Московской (21) и Воронежской (20) областях.

За минувший день выздоровели 7 790 человек, за весь период пандемии – 4 077 185.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено 117,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 482 160 человек.

В мире число заболевших превысило 123 млн, следует из статистики Университета Джона Хопкинса. Covid-19 стал причиной смерти свыше 2,7 млн человек. Наибольшее число зараженных проживают в США (29,81 млн), Бразилии (11,99 млн) и Индии (11,64 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.03.21

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