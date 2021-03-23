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Вторник, 23 марта 2021, 13:36 мск

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Эксперт допустила невозможность повторной вакцинации «Спутником V»

Вакциной от коронавируса российского производства «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

По ее словам, «Спутник V» является векторной вакциной, которая дает достаточно высокий подъем антител, а эффект от нее будет достаточно длительным. Однако предполагается, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, «потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела».

«Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», – пояснила эксперт.

Москва, Иван Гридин

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