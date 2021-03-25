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Четверг, 25 марта 2021, 12:17 мск

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Призыв Евросоюза ударил по вакцине AstraZeneca и Британии

Призыв Евросоюза заблокировать экспорт вакцин «неявно» затрагивает компанию AstraZeneca и Великобританию. По данным France24, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала давление на фармкомпанию, дабы она проводила дела более прозрачно. Упрек связан с тем, что компания доставила в страны ЕС только четверть обещанных 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

При этом, отмечает издание, поставки вакцины, произведенной AstraZeneca, в Великобританию идут «как по маслу». В итоге сложившаяся ситуация привела к обострению напряжённости в отношениях между Лондоном и Брюсселем. Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр Борис Джонсон связал успех вакцинации в Великобритании с «капитализмом и жадностью», передает RT.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.03.21

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Европа, Коронавирус из Китая,