В России второй день подряд выявляют более 9 тысяч заболевших Covid-19

В России за последние сутки выявили 9 167 случаев коронавируса, из них у 1 176 (12,8%) не было симптомов болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в России достигло 4 501 859.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+1813), Санкт-Петербурге (+782), Подмосковье (+559), Нижегородской (+326) и Ростовской (+242) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших отмечают в Тыве – 0,01%, на Сахалине – 0,04%, а также в ЕАО и Магаданской области – 0,05%. По России данный показатель со вчерашнего дня немного снизился и составляет 0,20%.

За последние 24 часа умерли 405 человек с коронавирусом. Больше всего новых смертей в Москве (55), Санкт-Петербурге (36) и Ростовской области (20). Всего с начала пандемии от коронавируса в стране скончались 97 017 пациентов с Covid-19.

При этом за сутки полностью выздоровели 10 880 человек, за весь период пандемии – 4 120 161.

По данным Роспотребнадзора, за время вспышки проведено свыше 118,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 337 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 485 720 человек.

В мире общее число заболевших коронавирусом превысило 125 млн, скончались 2,75 млн человек, информирует Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число заразившихся выявлено в США (30,07 млн), Бразилии (12,32 млн) и Индии (11,84 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.21

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