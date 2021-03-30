AstraZeneca провела ребрендинг вакцины от коронавируса

Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала носившую одноименное название вакцину от коронавирусной инфекции. Теперь она носит название Vaxzevria. Об том сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В агентстве медпродуктов Швеции заверили, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Стоит отметить, что ребрендинг вакцины состоялся на фоне волны отказа от использования вакцины в связи с побочными эффектами, которые приводили в том числе и к гибели людей из-за тромбов. Наблюдатели считают, что таким образом AstraZeneca желает, чтобы негативная реакция мировой общественности на препарат не ассоциировалась непосредственно с самой компанией.

Как писал «Новый День»,в марте множество стран стали отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом стали случае тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых, что приводило к смерти. В списке отказавшихся от использования вакцины AstraZeneca находятся Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.

Эти страны отказываются прививать своих граждан этим препаратом даже несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

AstraZeneca, в свою очередь, заявила, что доказательств влияния вакцины на образование тромбов нет. Однако группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 30.03.21

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