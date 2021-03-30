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Вторник, 30 марта 2021, 12:47 мск

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В России снизилась заболеваемость коронавирусом, но смертность выросла

За минувшие сутки в России подтверждено 8 277 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Это минимальный показатель с 29 сентября, но тогда в стране наблюдался рост инфицированных. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 4 536 820, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19

За последние 24 часа скончались 409 пациентов, что значительно выше суточной летальности последней недели. За все время с начала вспышки в стране от коронавируса и его последствий умерли 98 442 человека. По числу смертей за прошедший день снова лидируют Москва (56), Санкт-Петербург (36) и Ростовская область (20).

Коронавирус в регионах на 30.03

Ни одного нового заболевшего не обнаружили на Чукотке. Минимальные темпы суточного прироста заболеваемости отмечены в Тыве (0,01%), Магаданской области и на Сахалине – по 0,02%. В целом по стране показатель снизился до 0,18%.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве (+1291), Санкт-Петербурге (+719), Московской (+556), Нижегородской (+277) и Ростовской (+240) областях.

За все время успешно справились с болезнью 4 155 996 человек, из них 9 588 покинули больницы за прошедший день.

Специалисты провели свыше 119,9 млн лабораторных исследований на Covid-19, сообщает Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением остаются 486 378 человек.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 127,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли свыше 2,79 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (30,33 млн), Бразилии (12,57 млн) и Индии (12,09 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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