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Четверг, 1 апреля 2021, 09:13 мск

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Эпидемия коронавируса в России может завершиться к августу

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал завершение эпидемии коронавируса в России к августу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Малеева, летом заболеваемость Covid-19 снизится до сотен или даже единиц в день. В масштабах страны такие показатели не играют большой роли.

«Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», – сказал эпидемиолог.

Академик ожидает небольшого подъема заболеваемости осенью, когда люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

В последние дни число выявляемых случаев коронавируса в России остается на уровне 8-9 тысяч в сутки. В общей сложности за весь период пандемии Covid-19 переболели более 4,5 млн человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти свыше 98,8 тысяч заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

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