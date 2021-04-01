Число заболевших Covid-19 в России вновь превысило 9 тысяч

В России за минувший день выявили 9 169 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. У 1 216 (13,3%) не было симптомов инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 554 264 заболевших.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве (+2151), Санкт-Петербурге (+710), Московской (+560), Нижегородской (+290) и Ростовской (+241) областях.

За последние сутки ни одного случая заражения не зарегистрировано на Чукотке. Наименьшие темпы суточного прироста заболевших наблюдаются в Тыве и Магаданской области – 0,01%, а также в Ингушетии – 0,05%. В целом по стране данный показатель составляет 0,18%.

От последствий коронавируса за последние 24 часа скончались 383 человека. По количеству умерших пациентов за минувший день в лидерах Москва (51), Санкт-Петербург (31) и Ростовская область (28). Общее число летальных исходов составляет 99 233.

В то же время выздоровели за сутки 10 247 человек, всего за время пандемии – 4 176 419.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 120,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 343 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 120 человек.

В мире число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 128,9 млн случаев коронавируса, умерли свыше 2,8 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По-прежнему лидируют по количеству подтвержденных случаев заболевания США (30,46 млн заразившихся), Бразилия (12,74 млн) и Индия (12,22 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.04.21

В Латвии расследуют смерть привившегося вакциной AstraZeneca мужчины. / Во всей Франции резко ужесточают карантинные меры. / Чудеса статистика: заболеваемость COVID-19 на Южном Урале снижается в соответствии с арифметической прогрессией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»