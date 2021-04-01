В России 78 человек заразились британским штаммом коронавируса

В России выявлено 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, из 9207 исследованных образцов 78 содержали британский штамм SARS-CoV-2, 5 – южноафриканский. Бразильского штамма в РФ пока выявлено не было.

«23 пациента относятся к тем штаммам, мутациям, которые не относятся сегодня к ранее описанным, поэтому требуют дальнейшего изучения и анализа ситуации», – добавил Акимкин.

Ранее стало известно, что британский штамм коронавируса обнаружен уже в 130 странах, южноафриканский – в 80 странах, а бразильский – в 45.

В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории России нет массового распространения мутировавших штаммов коронавируса. При этом подтверждена эффективность российских вакцин от Covid-19, а также тест-систем на его выявление у пациентов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.04.21

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