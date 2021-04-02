Российскую вакцину от коронавируса можно модернизировать под новый штамм за два дня

Российские ученые разработали технологию, которая позволяет в течение двух дней модернизировать вакцину в случае мутации коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», – цитирует главу центра РИА «Новости».

В настоящее время обсуждается вопрос о том, нужно ли проводить все фазы испытаний новой вакцины. В мировой практике разрешается проверить препарат на ограниченной выборке до 100 человек. Если защитный эффект остается, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Гинцбург выразил надежду, что соответствующие акты будут приняты и в России.

Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

Кроме того, в России создали еще две вакцины для профилактики Covid-19 – это препарат от центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.04.21

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