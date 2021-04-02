В Роспотребнадзоре заявили о преждевременности снятия карантинных ограничений

Говорить об отмене масочного режима и других карантинных послаблениях пока преждевременно, если мы не хотим столкнуться с подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией, как это произошло в Европе. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, власти Китая, где, как считается, и появился коронавирус нового типа, разрешили населению не носить медицинские маски, только когда у них практически перестали регистрировать случаи заражения Covid-19. «Преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», – сказала Пшеничная.

Она также отметила, что, вакцинация играет важную роль в сдерживании распространения коронавируса, и чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к вирусу, тем быстрее можно будет заявить о победе над пандемией, предает RT. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 129,5 млн случаев заражения Covid-19, более 2,82 млн человек скончались.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.04.21

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