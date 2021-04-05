Гинцбург объяснил нежелание Евросоюза пускать «Спутник V» на рынок

Евросоюз не спешит допускать на свой рынок разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» из опасений, что она составит серьезную конкуренцию другим препаратам, продвигаемым в Европе. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург.

Напомним, разработку Центра им. Н.Ф. Гамелеи – «Спутник V» – зарегистрировали в России в августе 2020 года. По состоянию на 5 апреля 2021 года препарат одобрен к применению в 59 странах.

В начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к экспертизе регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению на территории всего Евросоюза. По словам официального представителя EMA, решение об одобрении вакцины, возможно, будет принято в мае.

Мнения стран-членов ЕС разошлись – одни заявляют, что российская вакцина не дает побочных эффектов и успешно зарекомендовала, а другие отказываются от ее ее применения. Пока Венгрия и Словакия являются единственными странами-членами ЕС, которые одобрили «Спутник V», несмотря на официальную позицию EMA.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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