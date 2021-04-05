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Понедельник, 5 апреля 2021, 12:02 мск

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В России выявили еще 8,6 тысячи зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 8 646 заболевших коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Общее число случаев инфицирования Covid-19 в России достигло 4 589 540.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (+1876), Санкт-Петербурге (+707), Подмосковье (+593), Ростовской (+240) и Нижегородской (+234) областях.

Заболеваемость коронавирусом в регионах на 05.04

Ни одного заболевшего за последние 24 часа не выявлено на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы суточного прироста заразившихся наблюдаются в Тыве – 0,01%, Магаданской области и на Алтае – 0,02%. По России этот показатель остается на уровне 0,19%.

За сутки скончались 343 пациента с коронавирусной инфекцией. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (50), Санкт-Петербурге (27) и Ленинградской области (16). Всего за время пандемии от коронавируса в стране умерли 100 717 человек.

За прошедший день выздоровели 7 052 человека, за весь период вспышки – 4 211 133.

По данным Роспотребнадзора, за все время проведено свыше 121,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 249 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 299 человек.

В мире общее число подтвержденных случаев ковида превысило 131,3 млн, скончались 2,85 млн человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. Наибольшее число заболевших выявлено в США (30,7 млн), Бразилии (12,9 млн) и Индии (12,5 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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