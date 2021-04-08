За день в России выявили более 8,6 тысячи заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 672 случая заражения коронавирусом. Таким образом, ежедневный прирост, снижавшийся на протяжении четырех дней, вновь немного вырос. Всего в стране подтверждено 4 614 834 случаев Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

По числу новых случаев коронавируса лидируют Москва (+2024), Санкт-Петербург (+695), Московская (+567), Нижегородская (+243) и Ростовская (+239) области.

Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьшие темпы суточного прироста заразившихся отмечены в Тыве – 0,01%, ЕАО и Магаданской области – 0,04%. В целом по стране данный показатель вырос до 0,19%.

Число летальных исходов составило 365. С начала пандемии в стране скончались 101 845 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Наибольшее количество смертей за 24 часа зарегистрировано в Москве (55), Санкт-Петербурге (33) и Ростовской области (26).

При этом за минувший день полностью выздоровели 9 558 человек, за все время эпидемии – 4 239 038.

По информации Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведено свыше 122,6 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки – 323 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 497 753 человека.

В мире число выявленных случаев заражения ковидом превысило 133 млн, умерли более 2,88 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Первое место в мире по количеству заболевших у США (30,92 млн), далее идут Бразилия с 13,19 млн заразившихся и Индия, где инфекцией заболели 12,9 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.04.21

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