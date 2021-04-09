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Пятница, 9 апреля 2021, 11:24 мск

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Россия потребовала от Словакии вернуть партию «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Поводом стали многочисленные нарушения условий контракта. Предполагается, что эту партию направят для применения в других странах. Об этом говорится в сообщении РФПИ, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в сообщении.

Ранее секретарь Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова завила, что «Спутник V», первая партия которой юыла получена Словакией 1 марта, не соответствует характеристикам, опубликованным в ведущем медицинском журнале The Lancet, напоминает ТАСС.

Москва, Иван Гридин

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