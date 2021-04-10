Менее 9 тысяч случаев: суточная заболеваемость коронавирусом в России снова упала

В России за последние сутки в 83 регионах выявлено 8 704 случая COVID-19, что несколько меньше, чем накануне, когда было зарегистрировано более 9 тысяч новых заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Самая высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве, где за последние сутки выявлено 2 006 случаев коронавируса. Далее в этом списке следуют Санкт-Петербург (+699 случаев), Московская область (+587).

Как сообщается, из числа новых случаев 1 143 (13,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом за последние сутки подтверждено 402 летальных исхода с коронавирусом – больше всего в Москве (53), Санкт-Петербурге (31), а также Ростовской (25), Самарской (24) и Свердловской (16) областях. Всего за время пандемии в России скончались 102 649 инфицированных.

В целом с начала пандемии в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 632 688 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 258 279.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 123,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – 344 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 499 431 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.21

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