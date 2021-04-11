Суточная заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась

В России за последние сутки выявлено 8 702 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 133 (13,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно опубликованным данным, самая высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве, где за сутки выявлено 2 090 новых случаев covid-19. В топ-три регионов входят Санкт-Петербург (+694) и Московская область (+574).

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 641 390 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 265 509.

В оперштабе также уточнили, что за последние сутки подтверждено 337 летальных исходов с коронавирусом – больше всего в Москве (56), Самарской области (39) и Санкт-Петербурге (19). За все время пандемии в России зарегистрировано 102 986 смертей от последствий заражения.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 123,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – проведено 347 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.04.2021 остаются 501 928 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.04.21

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