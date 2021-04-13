Заболеваемость коронавирусом в России снижается четвертый день подряд

В России за минувшие сутки выявили 8 173 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Таким образом, заболеваемость снижается четвертый день подряд, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 657 883.

Больше всего новых зараженных выявлено в Москве (+1782), Санкт-Петербурге (+701), Московской (+533), Ростовской (+236) и Нижегородской (+201) областях.

Ни одного нового случая заражения не зарегистрировано в двух регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости фиксируются в Тыве – 0,01%, на Алтае, Сахалине и в ЕАО – 0,02%. В целом по стране этот показатель остается на уровне 0,18%.

За 24 часа скончались 338 пациентов с подтвержденным коронавирусом (накануне – 277- наименьший показатель с 9 ноября). Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Москве (58), Санкт-Петербурге (30) и Свердловской области (16). С начала пандемии в стране от ковида умер 103 601 человек.

В то же время за последние сутки полностью выздоровели 9 611 человек, за все время эпидемии – 4 281 776.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 124,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 193 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 500 732 человека.

В мире число выявленных случаев Covid-19 превысило 136,6 млн, скончались более 2,94 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первое место в мире по количеству заболевших по-прежнему у США (свыше 31 млн), на втором месте Бразилия с 13,68 млн заразившихся, на третьем – Индия, где ковидом заболели свыше 13,5 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.21

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