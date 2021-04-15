Заболеваемость Covid-19 в России выросла, смертность держится на одном уровне

За сутки в России выявили 8 944 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Уже третий день подряд число заболевших нарастает. Накануне сообщалось о 8 326 инфицированных, днем ранее – о 8 173 новых зараженных. Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 675 153.

Наибольшее количество инфицированных за минувший день выявлено в Москве (+2455). В топ-5 регионов по числу новых случаев заражения вошли Санкт-Петербург (+719), Московская (+565), Ростовская (+240) и Нижегородская (+211) области.

Ни одного нового заболевшего не зарегистрировано в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве – 0,01%, а также в ЕАО и Магаданской области – 0,02%. В целом по стране данный показатель вырос до 0,19%.

За 24 часа скончались 398 пациентов с коронавирусом, накануне оперштаб сообщал о 399 умерших. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (59), Ростовской области – 28, Санкт-Петербурге – 27, а также в Нижегородской области (17). Число летальных исходов от ковида достигло 104 398.

При этом за прошедший день полностью выздоровели 10 225 человек, за все время пандемии – 4 301 448.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 124,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 305 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 507 962 человека.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 138 млн, умерли более 2,97 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (свыше 31,42 млн), на втором месте Индия с 14,07 млн заразившихся, на третьем – Бразилия, где инфекция подтверждена у 13,67 млн человек. Россия остается на пятом месте следом за Францией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.21

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