В России возбудили 82 уголовных дела о заражении Covid-19 по неосторожности

В России за 2020 год возбудили свыше 80 уголовных дел по статье о заражении COVID-19 других людей по неосторожности. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности 82 уголовных дела возбуждено», – сказал замглавы МВД на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, Горовой рассказал о 23 уголовных делах по факту распространения фейков о коронавирусе. Статья 207.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.04.21

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