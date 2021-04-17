Ситуацию с коронавирусом в России назвали недостаточно стабильной

Число заболевших коронавирусом, которое выявляют в России ежедневно на протяжении месяца, не позволяет говорить о том, что ситуация достаточно стабильна. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса», – цитирует Пшеничную ТАСС.

Важно продолжать соблюдать профилактические меры и ставить прививки. «В настоящее время прогноз по ситуации с коронавирусом летом полностью зависит от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной», – заключила представитель Роспотребнадзора.

Пшеничная также добавила, что в ситуация с Covid-19 после майских праздников будет полностью зависеть от того, как тщательно россияне будут соблюдать санитарные меры в выходные. Хотя прогулки и общение на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования, не стоит забывать, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем при достаточно близком и продолжительном контакте.

«При неустойчивой весенней погоде небольшие суточные колебания заболеваемости могут продолжаться, как это бывает при любой сезонной респираторной вирусной инфекции», – пояснила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.04.21

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