Число заболевших коронавирусом в России вновь превысило 9 тысяч человек

В России за минувший день выявили 9 321 новый случай заражения коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекций. Впервые за последнюю неделю показатель превысил 9 тысяч заболевших. Накануне суточная прибавка составила 8 995 человек. Таким образом, выявляемость ковида растет четвертый день подряд. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 694 469.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (+2822). В топ-5 регионов по количеству новых случаев инфицирования вошли Санкт-Петербург (+701), Московская (+586), Ростовская (+241) и Нижегородская (+222) области.

Ни одного нового заболевшего не зарегистрировано в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве, на Алтае и ЕАО – 0,02%, а также в Магаданской области и ЯНАО – 0,04%. В целом по стране данный показатель вырос до 0,20%.

За вчерашний день от коронавируса скончались 398 пациентов (накануне – 397). Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (58), Санкт-Петербурге (32) и Воронежской области (20). Число умерших россиян с подтвержденным ковидом достигло 105 193.

В то же время за сутки полностью выздоровели 8 832 человека, за все время пандемии – 4 319 389.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 139,9 млн, умерли более 2,99 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших в США (свыше 31,57 млн), на втором месте Индия с 14,52 млн заразившихся, на третьем – Бразилия, где инфекция обнаружена у 13,83 млн человек. Россия находится на пятом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.04.21

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