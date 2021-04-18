В России выявили 8 632 новых случая заражения Covid-19

В России за минувший день обнаружили 8 632 больных коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекций. Суточный прирост немного снизился, а число заболевших Covid-19 за весь период пандемии достигло 4 702 101.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (+2252). В топ-5 регионов по количеству новых случаев инфицирования вошли Санкт-Петербург (+695), Московская (+591), Ростовская (+240) и Нижегородская (+204) области.

Ни одного нового заболевшего не зарегистрировано в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве – 0,01%, на Алтае, в ЕАО и Магаданской области– 0,02%. В целом по стране данный показатель снизился до 0,18%.

За вчерашний день от коронавируса скончались 389 пациентов (накануне – 398). Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (53), Санкт-Петербурге (29) и Ростовской области (21). Число умерших россиян с подтвержденным ковидом достигло 105 582.

В то же время за сутки полностью выздоровел 7 391 человек, за все время пандемии – 4 326 780.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 140 млн, умерли более 3 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших в США (свыше 31,62 млн), на втором месте Индия с 14,78 млн заразившихся, на третьем – Бразилия, где инфекция обнаружена у 13,9 млн человек. Россия находится на пятом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.04.21

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