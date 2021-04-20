Заболеваемость коронавирусом в России снижается: выявлено 8 164 инфицированных

За сутки в России выявили 8 164 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с инфекции. Третий день подряд число заболевших снижается. Накануне было зарегистрировано 8 589 случаев Covid-19, днем ранее – 8 632. Число инфицированных за весь период пандемии достигло 4 718 854.

Наибольшее число зараженных за сутки выявлено в Москве (+1996). В пятерку регионов по количеству новых случаев заражения вошли Санкт-Петербург (+687), Московская (+562), Ростовская (+235) и Самарская (+190) области.

Нулевой прирост заболевших зафиксирован на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве, Республике Алтай и на Сахалине – 0,01%, а также в Еврейской автономной области – 0,02%. В целом по стране данный показатель снизился до 0,17%.

За минувший день от ковида и его последствий скончались 379 человек. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (56), Санкт-Петербурге (35), а также Московской и Свердловской областях – по 16. Число умерших россиян с подтвержденным Covid-19 достигло 106 307.

В то же время за сутки полностью выздоровел 9 631 человек, за все время пандемии – 4 343 229.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии выполнено свыше 126,2 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 184 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 512 739 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса превысило 142 млн, умерли более 3,03 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших по-прежнему в США (свыше 31,73 млн), Индии (15,32 млн заразившихся) и Бразилии (13,97 млн инфицированных). Россия по количеству зараженных остается на пятом месте в мире.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.21

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