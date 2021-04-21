В России за сутки выявили 8 271 случай заражения Covid-19

В России за минувший день выявили 8 271 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Это чуть больше, чем было зарегистрировано вчера – 8 164. Число инфицированных за весь период пандемии достигло 4 727 125.

По числу заболевших за последние 24 часа в лидерах по-прежнему Москва, где инфекцию обнаружили у 1988 жителей. В пятерку регионов по количеству новых случаев заражения вошли Санкт-Петербург (+693), Московская (+586), Ростовская (+234) и Нижегородская (+192) области.

Ни одного инфицированного не выявили на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве, Республике Алтай и Еврейской автономной области – 0,02%. В целом по стране данный показатель со вчерашнего дня вырос до 0,18%.

За сутки от ковида и его последствий скончались 399 человек. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (58), Санкт-Петербурге (34), а также Ростовской области – 18. Число умерших россиян с подтвержденным Covid-19 достигло 106 706.

В то же время за сутки полностью выздоровели 9 644 человека, за все время пандемии – 4 352 873.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии выполнено свыше 126,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 514 317 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса превысило 142,9 млн, умерли более 3,04 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в США (свыше 31,79 млн), Индии (15,61 млн) и Бразилии (14,04 млн). Россия по количеству зараженных остается на пятом месте в мире.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.04.21

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