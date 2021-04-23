Сделавшим прививку от коронавируса россиянам придется сдавать ПЦР-тест

Тем россиянам, которые поставили прививку от коронавирусной инфекции, в определенных ситуациях придется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определенными санитарными требованиями. Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел»,– сказала эпидемиолог РИА «Новости».

Эти требования касаются всех без исключения, поэтому даже вакцинация не отменяет необходимость ставать ПЦР-тест.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В скором времени планируется регистрация однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». По последним данным, прививку от Covid-19 сделали около 17 млн россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.21

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